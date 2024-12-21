Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Halim Okta değerlendirmelerde bulundu.





Halim Okta'nın açıklamaları şöyle:

"Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Buna rağmen maçı kazanmak için birkaç tane pozisyon yakaladık. İstediğin topun gol olması zor zamanlarda takımın işine yarayabiliyor. Değişiklikleri sakatlıklar sebebiyle yapmak durumunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz”





“Oyuna alınma sebebi Bahtiyar'ın oyundan çıkmak istemesinden dolayı oldu. İlk yarıda da doktorumuz Bahtiyar'ın belki devam edemeyeceğini söylemişti. Çıktığı dakikaya kadar elinden geleni gösterdi. Değişiklik o yüzden oldu”

“Skorların kötü gitmiş olması da onları çok etkiliyor. Sezon başında takım iyi bir başlangıç yapmıştı. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları düşük. Bu senenin son maçı olması ve zaman olması toparlanmaları için iyi olabilir”





“Bu bir süreç. Arka arkaya maç kazandığınız zaman alışkanlık haline geliyor. Zaman zaman sakatlıklar, yorgunluklar, hakem hataları, yeterli performansı gösterememeleri puan kaybına sebep olduğunda rakip takımlar kazanınca ara açılıyor”



















