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Sami Uğurlu: Değerli bir puan aldık

Sami Uğurlu: Değerli bir puan aldık

22:2221/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sami Uğurlu
Sami Uğurlu

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Değerli bir puan aldıklarını belirten Uğurlu, "Mücadeleden çok memnunum. Savunmada da doğru işler yaptık. İyi oyunumuzu daha yukarı taşıyabilirsek sıralamada istediğimiz yeri alabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.


Teknik direktör Sami Uğurlu şöyle konuştu:
'Mücadeleden çok memnunum'

"Gollerle başladı maç. Oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk ama 2 dakika sonra gol yedik ve maç yeniden başladı. Ön bölgede yüksek toplarda çok güçlü olmayan 3'lüyle oynadıkları için Mert Günok'un vurduğu uzun topları alarak geçiş yapmayı planladık. Ama bunu maçın tamamında yapabilmek efor istiyor. Bu oyunu tutmamızı sağladı. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada da doğru işler yaptık"


'Oyun riskli ama seviyoruz'

"Çünkü bizim oyunumuz çok enerji istiyor. Sahanın tamamında adam adama oynamak kolay değil. Oyun riskli ama seviyoruz. Kasımpaşa'da da oynadım bu oyunu, burada da devam ediyorum. Bu oyunda birebir mücadelenizi veriyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz."


'Zamana ve transfer ihtiyacımız var'

"Üçüncü bölge geçişlerinde zamana ve transfer ihtiyacımız var. 1. ve 2. bölgede yaptıklarımızı 3. bölgede de devam ettirebilseydik çok farklı Alanyaspor izleyebilirdik. 3 puan almak ve serinin devam etmesini istiyorduk. Buradan çok çabuk kurtulup, yukarılara çıkmak istiyorduk. İyi oyunumuzu daha yukarı taşıyabilirsek sıralamada istediğimiz yeri alabileceğimi düşünüyorum”






#Alanyaspor
#Beşiktaş
#Sami Uğurlu

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