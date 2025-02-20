Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Eyüpspor maçına hazır

Beşiktaş Eyüpspor maçına hazır

19:4120/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.


Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.






#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu'da yarın kar tatili var mı? Valilik paylaştı