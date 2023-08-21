Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: VAR kayıtlarını açıklasınlar

Baltacı sözlerinin devamında;

"Biri çıkıp bunun aksini bize göstersin ya da bizden özür dilesinler. Şerefsizim öpüp başıma koyacağım ve gidip kapısında bu sert konuşmam nedeniyle özür dileyeceğim. Tribünleri tahrik eden biz miyiz yoksa tetikçi hakemler mi? Bir kulüp başkanı, galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bizim göz göre göre golümüz yeniyor. İçerde fırıldaklar döndüğünü, raporu nasıl yazsak diye düşündüklerini biliyoruz.