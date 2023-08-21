|
Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: VAR kayıtlarını açıklasınlar

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Pendikspor maçı sonrasında; "Bir kulüp başkanı, galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bizim göz göre göre golümüz yeniyor. İçerde fırıldaklar döndüğünü, raporu nasıl yazsak diye düşündüklerini biliyoruz." dedi.

01:09 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk iç saha maçında Pendikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.


Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, maç sonrasında 76. dakikada Omar Colley'in iptal edilen golüne tepki gösterdi.


Engin Baltacı açıklamasında; "Sonuç için taraftarlarımızdan bütün kalbimizle özür diliyoruz. Bu bizim iç konumuz. Kendi içimizde hallederiz ama hepiniz gördünüz arkadaşlar, ne diyeyim ya? Duygularımı nasıl anlatayım? Geçen seneden beri hep aynı şeyi anlatıyoruz. Kalbi ve vicdanı olanlar bu akşamı bir düşünsünler." dedi.


"Biri bunun aksini bize göstersin"

Baltacı sözlerinin devamında;
"Biri çıkıp bunun aksini bize göstersin ya da bizden özür dilesinler. Şerefsizim öpüp başıma koyacağım ve gidip kapısında bu sert konuşmam nedeniyle özür dileyeceğim. Tribünleri tahrik eden biz miyiz yoksa tetikçi hakemler mi? Bir kulüp başkanı, galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bizim göz göre göre golümüz yeniyor. İçerde fırıldaklar döndüğünü, raporu nasıl yazsak diye düşündüklerini biliyoruz.
" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş şampiyon olacak"

Engin Baltacı;
"Kimse merak etmesin. Beşiktaş, hakemini de, MHK'sını da TFF'sini de, kurullarını da gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacak. VAR kayıtlarını açıklasınlar. İptal edilen golde çizgi çizebildiler mi?"
dedi.


#Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı
#Beşiktaş
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar