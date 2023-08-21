Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: VAR kayıtlarını açıklasınlar

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk iç saha maçında Pendikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, maç sonrasında 76. dakikada Omar Colley'in iptal edilen golüne tepki gösterdi.
Engin Baltacı açıklamasında; "Sonuç için taraftarlarımızdan bütün kalbimizle özür diliyoruz. Bu bizim iç konumuz. Kendi içimizde hallederiz ama hepiniz gördünüz arkadaşlar, ne diyeyim ya? Duygularımı nasıl anlatayım? Geçen seneden beri hep aynı şeyi anlatıyoruz. Kalbi ve vicdanı olanlar bu akşamı bir düşünsünler." dedi.