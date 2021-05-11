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Beşiktaş kredisini tüketti: Şampiyon son hafta belli olacak

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Averajla liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar son haftaya rakibi Galatasaray ile aynı puanda girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş kredisini tüketti: Şampiyon son hafta belli olacak
Siyah-beyazlılar maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Ligin 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Betolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti.

Siyah-beyazlıların tek golünü 54. dakikada Ghezzal kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Zukanovic 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

  • Beşiktaş aldığı bu mağlubiyet sonrası 81 puanda kalarak, Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü. Şampiyon takım cumartesi günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

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