Beşiktaş kredisini tüketti: Şampiyon son hafta belli olacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun paylaşımında "Engelleri aşıp hayatı paylaşmak için aramızda engel yok. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedef ve hayallerine ulaşan tüm vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.