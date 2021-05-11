Beşiktaş kredisini tüketti: Şampiyon son hafta belli olacak

Ligin 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Betolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti.
Siyah-beyazlıların tek golünü 54. dakikada Ghezzal kaydetti.
Kırmızı-siyahlı ekipte Zukanovic 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
- Beşiktaş aldığı bu mağlubiyet sonrası 81 puanda kalarak, Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü. Şampiyon takım cumartesi günü oynanacak maçların ardından belli olacak.