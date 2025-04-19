Beşiktaşlı yıldızdan Göztepe maç sonu olay paylaşım

Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve üçüncülük fırsatını tepti.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu Keny Arroyo dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Arroyo kendisinin yer aldığı fotoğrafı siyah efekt kullanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in paylaşımına tepki gösterdi.
Maç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe karşısında süre almadı.