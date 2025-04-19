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Beşiktaşlı yıldızdan Göztepe maç sonu olay paylaşım

Beşiktaşlı yıldızdan Göztepe maç sonu olay paylaşım

21:4819/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Solskjaer, genç futbolcuya Göztepe maçında süre vermedi.
Solskjaer, genç futbolcuya Göztepe maçında süre vermedi.

Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve üçüncülük fırsatını tepti.


Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu Keny Arroyo dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.


Arroyo kendisinin yer aldığı fotoğrafı siyah efekt kullanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in paylaşımına tepki gösterdi.


İşte Keny Arroyo'nun paylaşımı:

Maç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe karşısında süre almadı.






Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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