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Beşiktaş'ta Bronckhorst antrenmanda yer almadı

Beşiktaş'ta Bronckhorst antrenmanda yer almadı

16:4113/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Beşiktaş
Beşiktaş

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti. Özel izni nedeniyle Hollanda'ya giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti.


Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel izini nedeniyle Hollanda'ya gitti.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 09.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.







#Beşiktaş
#Giovvani van Bronckhorst
#Göztepe

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