Beşiktaş'ta derbi mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.