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Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

16:1326/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Lyon maçında forma giyen oyuncular koşu yaptı.
Lyon maçında forma giyen oyuncular koşu yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.


Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
#Giovanni van Bronckhorst

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