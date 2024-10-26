Galatasaray'ı İrfan Saraloğlu çalıştırdı

Galatasaray'da bu sezonun en etkili oyuncularından biri olan Yunus Akgün, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanıyor. PFDK'dan para cezasıyla kurtulan 24 yaşındaki futbolcu, disiplin kuruluna şevkinde başrolü oynadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takıma karşı, derbiye golleriyle damga vurmak istiyor.