Galatasaray'ı İrfan Saraloğlu çalıştırdı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetiminde gerçekleştirdi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman; topa sahip olma, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.
Buruk'un, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda takımının başında yer alması bekleniyor.