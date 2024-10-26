Yunus Akgün gözünü Kartal'a dikti

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Yunus Akgün, PFDK'dan gelen haberle rahat bir nefes aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle siyah-beyazlı kulüp tarafından şikayet edilen milli futbolcu, sevk edildiği kuruldan para cezasıyla kurtuldu. Derbide forma giyebilecek olan Yunus Akgün, Beşiktaş ile yapacakları mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Galatasaray'da bu sezonun en formda isimlerinin başında Yunus Akgün yer alıyor. Bu sezon ilk 11'de forma giydiği 9 maçta sarı-kırmızlı takıma 5 gol ve 1 asistlik katkı veren milli futbolcu, önemli maçlarda sergilediği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe ile yapılan derbide sahanın en iyileri arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkılan 3 karşılaşma da da birer kez ağları sarstı. Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle hırs yaparken, Beşiktaş derbisinde de gollerine devam etmek istiyor.