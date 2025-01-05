Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrildi: Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrildi: Sivasspor hazırlıkları sürüyor

17:055/01/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular da salonda yenilenme çalışması yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında Net Global Sivasspor ile 7 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmayla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamlandı. Ayrıca Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular da salonda yenilenme çalışması yaptı.


Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.







#Beşiktaş
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 18.3 güncellemesi ne zaman? iPhone'larda büyük değişiklik yaşanacak! Kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor