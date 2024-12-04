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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre

04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat’ın istifasıyla görevi devralan Hüseyin Yücel, dün düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrasında olağanüstü seçim kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 30 gün içerisinde yeni başkanı için sandık başına gidecek.

Beşiktaş’ta sular durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim danışmanı Brad Fridel'in görevden alınmasıyla başlayan, başkan Hasan Arat’ın önce Futbol A.Ş, ardından başkanlıktan ayrılmasıyla devam eden süreç olağanüstü kongre kararıyla sonuçlandı. Arat’ın görevi bırakmasının ardından koltuğa geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel, dün yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Siyahbeyazlılar, Mayıs 2025’te olağan kongreye gidecekti. Siyah-beyazlı camia, 30 gün içerisinde yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek.


ARKA ARKAYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu. Söz konusu gelişmeyle birlikte gözler kimlerin aday olacağına çevrildi. Hüseyin Yücel’in ardından Serdal Adalı'nın da başkan adaylığı olabileceği konuşuluyor. Bu arada yeni yönetim kurulu seçilene kadar futbol takımının başında Serdar Topraktepe yer alacak.


#spor
#Beşiktaş
#seçim

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