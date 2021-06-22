Beşiktaş'ta şoke eden gelişme: Sergen Yalçın 'çalışmayacağım' dedi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı. Dilmen, Yalçın'ın çalışmayacağını açıkladığını duyurdu.

İşte Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!"

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!! — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 21, 2021



