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Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri futbolcularla yemekte buluştu

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri futbolcularla yemekte buluştu

16:3213/02/2025, Perşembe
AA
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Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri, oyuncularla moral yemeğinde bir araya geldi.
Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri, oyuncularla moral yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı ekibin futbolcuları ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünde yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcularla buluştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yöneticiler, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.


Yöneticiler, sohbet ettikleri oyunculara Trendyol Süper Lig'de 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la yapacakları müsabaka için başarı diledi.



#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Futbol

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