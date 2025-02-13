Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri futbolcularla yemekte buluştu

Beşiktaş Kulübünde yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcularla buluştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yöneticiler, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.