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Beşiktaş'tan 3 hamle

Beşiktaş'tan 3 hamle

10:2015/11/2024, Cuma
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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yardımcıları
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yardımcıları

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden 10 puan geriye düşen Beşiktaş'ta takviye için kollar sıvandı. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde 2 kanat bir de santrfor olmak üzere toplam 3 takviye yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından transfer harekatı başlıyor. Siyah-beyazlı yönetim, açılan 10 puanlık farkın ocak ayına kadar daha da artmaması için bir yandan takım ve teknik heyetle görüşürken, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oynatmak istediği sistemin kanat oyununa müsait olmasına rağmen elinde kanat alternatifi bulunmayan Beşiktaş'ta, öncelik bu bölgeye verilecek. Hem Rashica'yı yedeklemesi için sağ kanada bir isim hem de sol kanatta direkt ilk 11'de oynayacak bir oyuncu transfer edilecek. Siyah-beyazlılar, bu süreçte forvet hattında Immobile'yi yedekleyecek bir golcüyü de kadrosuna katmak istiyor.


Immobile, sakatlığı nedeniyle Malmö maçını tribünden takip etti.

"Eksikleri biliyoruz"

Transfer konusuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Hocamızla istişareler yapıyoruz. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Puan kaybettiğimiz zaman taraftarımızın üzüldüğü kadar üzülmüyor muyuz? İnanın daha fazla üzülüyoruz. Özellikle son 3 karşılaşmaya baktığımızda derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Yönetim olarak bütün bunların farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar










#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Mete Vardar

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