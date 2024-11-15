Beşiktaş'tan 3 hamle

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından transfer harekatı başlıyor. Siyah-beyazlı yönetim, açılan 10 puanlık farkın ocak ayına kadar daha da artmaması için bir yandan takım ve teknik heyetle görüşürken, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.





Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oynatmak istediği sistemin kanat oyununa müsait olmasına rağmen elinde kanat alternatifi bulunmayan Beşiktaş'ta, öncelik bu bölgeye verilecek. Hem Rashica'yı yedeklemesi için sağ kanada bir isim hem de sol kanatta direkt ilk 11'de oynayacak bir oyuncu transfer edilecek. Siyah-beyazlılar, bu süreçte forvet hattında Immobile'yi yedekleyecek bir golcüyü de kadrosuna katmak istiyor.





Immobile, sakatlığı nedeniyle Malmö maçını tribünden takip etti.





"Eksikleri biliyoruz"





Transfer konusuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Hocamızla istişareler yapıyoruz. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Puan kaybettiğimiz zaman taraftarımızın üzüldüğü kadar üzülmüyor muyuz? İnanın daha fazla üzülüyoruz. Özellikle son 3 karşılaşmaya baktığımızda derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Yönetim olarak bütün bunların farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar







































