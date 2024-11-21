Beşiktaş'tan Antony atağı! Kiralama teklifi yapılacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında kadrosuna bir kanat transferi yapması beklenen siyah-beyazlılar sezon başında da gündemine gelen ancak transferini bitiremediği Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için yeniden devreye girdi.





Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın, Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 24 yaşındaki yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapacağı belirlendi. Bu sezon 5 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden sağ kanat oyuncusunun da daha fazla oynamak için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.





Çalım yeteneği ve etkili paslarıyla ön plana çıkan Antony'e güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcunun Manchester United ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.











