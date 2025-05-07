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Beşiktaş'tan taraftara açık idman

Beşiktaş'tan taraftara açık idman

16:157/05/2025, Çarşamba
IHA
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Tüpraş Stadyumu
Tüpraş Stadyumu

Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımı'nın yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını açıkladı.

Beşiktaş’tan taraftara açık antrenman yapacak.


Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi.





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