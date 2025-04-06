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Bilecik'te play-off heyecanı

Bilecik'te play-off heyecanı

14:306/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
IHA
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Bilecik 1. Amatör Lig’de play-off heyecanı başlıyor.
Bilecik 1. Amatör Lig’de play-off heyecanı başlıyor.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off müsabakalarının ilk karşılaşması bugün Pazaryeri İlçe Stadı’nda saat 16:00’da oynanacak.

1969 Bilecik Spor Kulübü ile Karaköyspor, bu kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.


1969 Bilecik Spor Kulübü, Antrenör Hasan Kol yönetiminde İstasyon Sentetik Sahası’nda yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Takım, bu maçı kazanarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.


Her iki takımın taraftarları, Pazaryeri İlçe Stadı’ndaki bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.




#Bilecik 1. Amatör Lig
#1969 Bilecik Spor
#Karaköyspor

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