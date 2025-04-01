Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocasinan Şimşekspor BAL hasreti sona erdi

Kocasinan Şimşekspor BAL hasreti sona erdi

14:271/04/2025, الثلاثاء
Nihayet Dergi
Sonraki haber
Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını aldı.
Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olan Kocasinan Şimşekspor 13 yıl aradan sonra Bölgesel amatör Lig’e (BAL) yükselmeyi başardı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kocasinan Şimşekspor, 13 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL)’a yükselmeyi başardı.


Süper Amatör Küme B Grubu’ndaki maçlarını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ve sonrasında play-off grubuna katılan Kocasinan Şimşekspor, burada oynadığı 6 maçı da kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeyi başardı.


Kocasinan Şimşekspor, son olarak 2012-2013 sezonunda BAL’da mücadele etmişti. Sarı-siyahlılar, o sezon oynadığı 28 maçta sadece 18 puan alabilmiş ve 15 takım arasında 14.sırada yer alacak küme düşmüştü.




#Kocasinan Şimşekspor
#Bölgesel amatör Lig
#Kayseri Süper Amatör

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Annelere doğum yardımı parası ne zaman ödenecek? Başvuru şartları...