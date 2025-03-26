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Kuyucakspor hükmen kazandı

Kuyucakspor hükmen kazandı

15:3226/03/2025, Çarşamba
IHA
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Kuyucakspor kadrosu
Kuyucakspor kadrosu

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta Aydın’ı temsil eden Kuyucakspor, rakibi Sökespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip geldi.

Sökespor sahaya çıkmadı, üç puan Kuyucakspor’un oldu.


Pamukören Stadı’nda oynanması gereken karşılaşma öncesi ev sahibi takım Kuyucakspor, maç saatini tam kadro halinde beklerken, konuk ekip Sökespor ise sahaya gelmedi. Karşılaşmanın hakemi Ege Burak Atamer, maçı tatil etti.


Karşılaşmanın 3-0 hükmen Kuyucakspor galibiyeti olarak tescil edileceği ve Sökespor’un da 3 puanı silineceği öğrenildi.






#Bölgesel Amatör Lig
#Kuyucakspor
#Sökespor

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