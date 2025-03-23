Amatör maçta futbolcular basın mensuplarına saldırdı

Konuya ilişkin yaşananları anlatan İHA muhabiri Mert Gürenç, "Kale arkasında basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte maçı takip ediyorduk. O esnada Karamürsel kalecisi, top toplayıcıya küfür etti. İlkinde bir şey diyemedik anca ikincisinde çocuk ağlayacak duruma geldi. Biz de çocuğa küfür etmemesi gerektiğini söyledik. O esnada aramızda tartışma yaşandı. Bunun üzerine Karamürsel futbolcuları üzerimize doğru koşarak, ‘Siz ne yapıyorsunuz, kimsiniz?’ diye tehditkâr konuşmalar yaptılar. Küfür ve hakaret ederek fiziki müdahale bulundular. Biri üstüme geldi, kendimi korumak amacıyla elimle sadece tuttum. Bizim vurma gibi bir ihtimalimiz olamaz. Biz görevimizi icra ettiğimiz esnada bunu yaptılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Biz sadece görevimizi yapıyorduk. 8-9 yaşındaki çocuğa da düpedüz küfür edilmesine vicdanımız el vermedi" dedi.