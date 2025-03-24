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Bilecik'ten ASKF'ye istifa çağrısı

Bilecik'ten ASKF'ye istifa çağrısı

14:2224/03/2025, Pazartesi
IHA
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1299 Bilecik Kulübü Başkanı Muhammet Okur
1299 Bilecik Kulübü Başkanı Muhammet Okur

Bilecik 1 Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Muhammet Okur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı hedef alarak, "Bu saatten sonra kulüplerin Bilecik ASKF’ye olan güveni kalmamıştır" dedi.

Bilecik 1 Amatör Lig A Grubunda yer alan ligin son haftasında Kürespor ile 3-0 öndeyken son dakikalarda yediği golle maçı 3-3 bitirerek 2. Amatör Lig’e düşen 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Muhammet Okur ateş püskürdü.


Okur, yaptığı açıklamada, "Bilecik ASKF yönetimi aldıkları ve almadıkları kararlarla Bilecik 1. Amatör Ligi’nin gidişatıyla oynamıştır. Bu yönetim biçimi Bilecik’te sadece kaos oluşturur. Bu saatten sonra kulüplerin Bilecik ASKF’ye olan güveni kalmamıştır. Bilecik futbolu birkaç kişinin kuklası olmuş durumdadır. Şuan yapacağınız tek hizmet istifa etmektir" dedi.




#ASKF
#1299 Bilecik
#Muhammet Okur

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