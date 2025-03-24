Bilecik'ten ASKF'ye istifa çağrısı

Okur, yaptığı açıklamada, "Bilecik ASKF yönetimi aldıkları ve almadıkları kararlarla Bilecik 1. Amatör Ligi’nin gidişatıyla oynamıştır. Bu yönetim biçimi Bilecik’te sadece kaos oluşturur. Bu saatten sonra kulüplerin Bilecik ASKF’ye olan güveni kalmamıştır. Bilecik futbolu birkaç kişinin kuklası olmuş durumdadır. Şuan yapacağınız tek hizmet istifa etmektir" dedi.