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Bileği bükülmeyen Metespor finalde

Bileği bükülmeyen Metespor finalde

14:1114/04/2025, Pazartesi
IHA
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Beytepe Metespor takımının soyunma odasındaki zafer pozu
Beytepe Metespor takımının soyunma odasındaki zafer pozu

Beytepe Metespor, 22 maçlık yenilmezlik serisiyle Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek için play-off finaline kalmayı başardı.

Lig bitimine 3 hafta kala final oynamayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, Süper Amatör Lig tarihinde bir ilke imza atarak 22 maç yenilmeme rekorunu da kırdı.


Ankara Süper Amatör Lig’de mücadele eden ve ligin dikkat çeken takımlarından olan Beytepe Metespor, ligi ikinci olarak tamamlamayı garantiledi.


25 maçta 61 gol atan Beytepe Metespor buna karşın kalesinde ise sadece 13 gol gördü.


Sezon başından bu yana 25 maçtan 24’ünü kaybetmeyen ve 22 maçlık yenilmezlik serisiyle bir ilke imza atan Beytepe Metespor, BAL’a yükselmek için play-off finalinde oynayacak ilk takım oldu.







#Bölgesel Amatör Lig
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