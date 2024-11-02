Bodrum'da İsmet Taşdemir'e veda

"Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bıraktık. Birlikteliğimiz başarıyı getirdi. Her güzel şeyin sonu oluyor. Bizler profesyonel insanlarız. Herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Başkanım her zaman benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Çok güzel şeyler yaşadık. Pazartesi taraftarlarımızla da vedalaşacağım. Ben artık burada yaşıyorum, Bodrumlu birisi oldum. Bodrum FK'ye başarılar diliyorum. Taraftarlarımız takımı daha çok desteklesinler ve sahip çıksınlar."