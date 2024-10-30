Volkan Demirel Bodrum FK'ya imzayı attı: Hedefleri açıkladı

Teknik direktör Volkan Demirel, Bodrum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı İsmet Taşdemir'indir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp fikir alışverişinde alacağız."