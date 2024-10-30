Volkan Demirel Bodrum FK'ya imzayı attı: Hedefleri açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. İmza töreninde konuşan Demirel, "Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız." dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.
Teknik direktör Volkan Demirel, Bodrum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı İsmet Taşdemir'indir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp fikir alışverişinde alacağız."
"Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız. Buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim."
"İnşallah hep birlikte Bodrum'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz."