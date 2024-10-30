Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Volkan Demirel Bodrum FK'ya imzayı attı: Hedefleri açıkladı

Volkan Demirel Bodrum FK'ya imzayı attı: Hedefleri açıkladı

19:4630/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Volkan Demirel
Teknik direktör Volkan Demirel

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. İmza töreninde konuşan Demirel, "Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.


Teknik direktör Volkan Demirel, Bodrum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı İsmet Taşdemir'indir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp fikir alışverişinde alacağız."

"Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız. Buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim."

"İnşallah hep birlikte Bodrum'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz."






#Bodrum FK
#Volkan Demirel
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Amasya'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları