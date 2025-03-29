Bodrum'un serisini Fenerbahçe bitirdi

Kaleci krizi yaşayan Bodrum FK'da bu maçta 18 yaşındaki eldiven Rüzgar kaleyi devraldı. Diogo Sousa'nın cezalı, Gökhan ve Kerem'in de sakatlanmasının ardından kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta forma giyen Rüzgar 4 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin Szymanski ile attığı 3'üncü golde topu elinden sektiren Rüzgar'ı hem Bodrum FK taraftarı hem de Fenerbahçeli oyuncular teselli etti. Tribünler genç kaleci lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Kahveci, Amrabat ve Oğuz Aydın da genç kalecinin yanına gelerek Rüzgar'a moral verdi.