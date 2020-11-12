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Borsa İstanbul'da 'gong' Formula 1 için çaldı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da 'gong' çaldı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla yaptığı açıklamada, "Formula 1 motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Formula 1'in tanıtım çekimi İstanbul'un tarihi mekanlarında çekildi.

Formula 1'in tanıtım çekimi İstanbul'un tarihi mekanlarında çekildi.

Fotoğraf: Burçak BOZKUŞ / DHA

9 sene sonra Türkiye’ye geri dönen ve 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta koşulacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da 'gong' töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı.

Hakan Atilla: Formula 1 motor sporlarının en yüksek katmanı

Gongun saat 09.40’ta çalınmasının ardından ilk konuşmayı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla yaptı. Atilla, Formula 1’in büyük bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla

Vural Ak: Formula 1 ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşecektir

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1’i yeniden Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirtirken, “Formula 1’i ülkemize Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle yeniden kazandırmak için maddi ve manevi çok çaba harcadık. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Formula 1 yarışı, ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Nielsen: İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul’da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, “İstanbul’a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul’da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Göksel Aşan: Vural Bey’i cesaretinden dolayı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise şu ifadeleri kullandı:

  • “Bu kadar zor bir zamanda böyle bir organizasyona kalkışmak akıl işi değil ama cesaret işi. Bu yüzden Vural Bey’i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”

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