Bronckhorst'a Semih tepkisi

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli araya girerken zirve ile olan puan farkını koruma fırsatanı kaçırdı. Sezon başındaki oyunu ile takdirleri üzerine toplayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihleri ise puan kayıpları ile birlikte tartışma konusu oldu. Şu ana kadar Avrupa Ligi gruplarında 2 maçı kaybeden, Süper Lig'de ise 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan siyah-beyazlı takımda, oyuncu tercihleri tecrübeli teknik adama olan eleştirileri artırdı.





Siyah-beyazlılar Maxim'in son dakika golüne engel olamadı.





Semih Kılıçsoy nerede?





Beşiktaş'ta kadro konusundaki en büyük şaşkınlık ve eleştiri Semih Kılıçsoy üzerinden yaşanıyor. Geçen sezon işler kötü giderken ön plana çıkan ve takımın en çok gol atan ismi olan genç oyuncu, bu sezon yedek kalmaya başladı. Hollandalı çalıştırıcı, Semih'i sol kenarda tercih ederken 7 maçtır da yedek bırakıyor. Gaziantep FK maçında 19 yaşındaki isme hiç süre vermeyen Van Bronckhorst, maçtan sonra, "Farklı konularda gelişim gösteriyor. Bu sene çok daha iyi bir oyuncu olacak. Bir sonraki bölümde oynayabilir" ifadelerini kullandı. Ancak açıklamadan tatmin olmayan taraftarlar, Semih'in oynatılmamasına büyük tepki gösterdi.





Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de süre aldığı 6 maçta 3 asist kaydetti.

Salih ve Can süre alamıyor





Van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i fazla oynatmaması da dikkat çeken başka bir unsur. Hollandalı çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon 2 maçta sadece 9 dakika forma şansı verdi. Taraftarlar, özellikle kanat rotasyonunda sıkıntı varken Bronckhorst'un Can konusundaki kararını sorgulamaya başladı. Ayrıca Salih Uçan'ın da daha az süre alması tartışmalara neden oldu.





Can Keleş, Karagümrük'ten transfer edilmişti.



















