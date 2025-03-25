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Bucaspor'un konuğu Nazilli

Bucaspor'un konuğu Nazilli

12:0825/03/2025, Salı
DHA
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Bucaspor 1928 play-off'lara kalmayı hedefliyor.
Bucaspor 1928 play-off'lara kalmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Belediye Derincespor'u 3-2 yenip play-off yolunda umut tazeleyen Bucaspor 1928, küme düşmemek için mücadele eden Nazillispor'u konuk edecek.

Bucaspor 1928 evinde Nazillispor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda Hakan Yurtseven'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.


Mali sorunlar yaşayan ve ligde havlu atmaya yaklaşan düşme hattındaki Nazillispor'da maç öncesi 4 deneyimli oyuncu takımdan ayrıldı. Yönetim kurulu bundan sonraki maçlara genç futbolcularla çıkılacağını açıkladı.


Bu maç öncesi 42 puana sahip Bucaspor 1928, 7'nci basamakta yer alırken, 13 puana sahip Nazillispor, 17'nci sırada bulunuyor.





#2. Lig
#Bucaspor
#Nazillispor

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