Bucaspor'dan unutulmayacak dönüş

Teknik direktör Engin Dursun, takımın büyük moral kazandığını belirterek, "Biz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Çok zorlu bir maçı kayıpsız geçti. Geriye düşmesine rağmen oyuncularım inancından ve mücadelesinden vazgeçmedi. Kalan maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız" dedi.