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Bucaspor'dan unutulmayacak dönüş

Bucaspor'dan unutulmayacak dönüş

15:4823/03/2025, Pazar
DHA
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Bucaspor 1928 takımının soyunma odasındaki zafer pozu
Bucaspor 1928 takımının soyunma odasındaki zafer pozu

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Belediye Derincespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Bucaspor 1928, deplasmanda Belediye Derincespor'u 3-2 ile geçti. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, 60'ncı dakikadan sonra açıldı. Emre Erdem, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı'nın golleriyle galibiyete uzanan Bucaspor 1928, 6'ncı sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la arasındaki puan farkını 4'e indirip umutlandı.


Teknik direktör Engin Dursun, takımın büyük moral kazandığını belirterek, "Biz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Çok zorlu bir maçı kayıpsız geçti. Geriye düşmesine rağmen oyuncularım inancından ve mücadelesinden vazgeçmedi. Kalan maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız" dedi.





#2. Lig
#Bucaspor 1928
#Belediye Derincespor

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