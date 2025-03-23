Muğlaspor şampiyonluğu istiyor

Ligde 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, hafta içinde çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u da yenerse 2'nci Lig’e çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.