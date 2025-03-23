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Muğlaspor şampiyonluğu istiyor

Muğlaspor şampiyonluğu istiyor

12:0423/03/2025, Pazar
DHA
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Muğlaspor takımı galibiyet pozunu aileleriyle birlikte verdi.
Muğlaspor takımı galibiyet pozunu aileleriyle birlikte verdi.

Profesyonel lige döner dönmez 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı.

Ligde 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.


Türk Metal 1963 Spor önündeki galibiyetle 51 puana ulaşan Muğla, evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 yenilen takipçisi Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı.


Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, hafta içinde çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u da yenerse 2'nci Lig’e çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.





#3. Lig
#Muğlaspor
#Balıkesirspor

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