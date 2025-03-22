3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK'yı ağırlayan lider Bursaspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada İlhan Depe, 35. dakikada Mücahit Can Akçay ve 24 ile 41. dakikada Sedat Cengiz (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 55'e yükselterek en yakın rakibi Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.