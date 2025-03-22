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Bursaspor yeni hocasıyla farklı kazandı: Şampiyonluğa koşuyor

Bursaspor yeni hocasıyla farklı kazandı: Şampiyonluğa koşuyor

16:5922/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bursaspor'un gol sevinci.
Bursaspor'un gol sevinci.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Bursaspor konuk ettiği Kırşehir FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK'yı ağırlayan lider Bursaspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada İlhan Depe, 35. dakikada Mücahit Can Akçay ve 24 ile 41. dakikada Sedat Cengiz (2) kaydetti.


Pablo Martin Batalla sonrası göreve getirilen Adem Çağlayan çıktığı ilk resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.


Son 7 maç fark 7'ye çıktı

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 55'e yükselterek en yakın rakibi Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.








#Bursaspor
#Nesine 3.Lig
#Kırşehir FK

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