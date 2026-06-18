BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı 18 Haziran Perşembe günü oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. A ve B gruplarında sahne alacak takımlar, son 32 turu yolunda kritik puanlar için mücadele edecek. Futbolseverler ise “Bugün kimin maçı var, Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Günün açılış mücadelesinde A Grubu’nda Çek Cumhuriyeti ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Aynı saatte B Grubu’nda İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak.