2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı ve turnuvanın en kritik virajları kelimenin tam anlamıyla nefes kesiyor! Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ve Meksika'nın sahne alacağı 18 Haziran Perşembe günü, A ve B gruplarında oynanacak 4 karşılaşmayla futbolseverleri yine uykusuz bırakacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası’nda bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz? İşte futbol tutkunlarının kaçırmaması gereken dev 18 Haziran Dünya Kupası programı...
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı 18 Haziran Perşembe günü oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. A ve B gruplarında sahne alacak takımlar, son 32 turu yolunda kritik puanlar için mücadele edecek. Futbolseverler ise “Bugün kimin maçı var, Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Günün açılış mücadelesinde A Grubu’nda Çek Cumhuriyeti ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Aynı saatte B Grubu’nda İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak.
Gece seansında ise ev sahibi ülkelerden Kanada, B Grubu’ndaki ikinci maçında Katar ile karşılaşacak. Kanada - Katar mücadelesi TSİ 01.00’de başlayacak.
Günün son karşılaşmasında ise A Grubu’nun dikkat çeken ekiplerinden Meksika ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Mücadele, 19 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 04.00’te başlayacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19.00 | Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika (A Grubu)
22.00 | İsviçre - Bosna Hersek (B Grubu)
01.00 | Kanada - Katar (B Grubu)
04.00 | Meksika - Güney Kore (A Grubu)