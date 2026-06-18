Sabaha karşı tarihi anlar! Hem Galatasaraylı Sanchez hem Başakşehirli yıldızlar sahnedeydi: Kolombiya - Özbekistan maç özeti…

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nda sabaha karşı Kolombiya ve Özbekistan karşı karşıya geldi. Kolombiya, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. Süper Lig'den tanıdığımız yıldızların ilk 11'de yer aldı. İşte Kolombiya 3-1 Özbekistan maç özeti…
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nda Kolombiya, Özbekistan’ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Kolombiya’nın gollerini 40. dakikada Munoz, 65. dakikada Diaz ve 90+9'da Campaz kaydederken, Özbekistan’ın tek golü 60. dakikada Fayzullaev’den geldi. Bu gol, Özbekistan’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
Kolombiya, gruptaki bir sonraki maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.00’te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Özbekistan ise 23 Haziran Salı günü TSİ 20.00’de Portekiz ile mücadele edecek.
KOLOMBİYA - ÖZBEKİSTAN MAÇ ÖZETİ
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