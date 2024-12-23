Bugün kimin maçı var? 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı

23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı
Bugün Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynanacak 4. maçın ardından 17. hafta maçları tamamlanacak. Serie A ve Portekiz Premier Lig’inde ise toplamda 5 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Premier Lig günün maç programı.
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’de 17. hafta maçları bugün tamamlanacak. Serie A’da bugün 2 maç oynanacak. Portekiz Ligi’nde ise 3 maç ile hafta tamamlanacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica bu akşam Estoril ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 23 Aralık Pazartesi futbolda günün maç programı…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
23 ARALIK PAZARTESİ
23 ARALIK PAZARTESİ
SÜPER LİG
SÜPER LİG
20:00 Hatayspor v Adana Demirspor
20:00 Başakşehir FK v Kasımpaşa
SÜPR LİG PUAN DURUMU
SÜPR LİG PUAN DURUMU
TFF 1. LİG
TFF 1. LİG
20:00 Gençlerbirliği v Adanaspor
20:00 Amed SK v Ümraniyespor
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A
İTALYA SERİE A
20:30 Fiorentina v Udinese
22:45 Inter v Como
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
PORTEKİZ PREMİER LİG
PORTEKİZ PREMİER LİG
21:45 Benfica v Estoril
21:45 Vitoria Guimaraes v Nacional
23:45 Estrela v Rio Ave
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Süper Lig
#TFF 1. Lig
#İtalya Serie A
#Portekiz Ligi