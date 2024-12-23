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Bugün kimin maçı var? 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı

Bugün kimin maçı var? 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı

10:0723/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı
23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı

Bugün Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynanacak 4. maçın ardından 17. hafta maçları tamamlanacak. Serie A ve Portekiz Premier Lig’inde ise toplamda 5 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Premier Lig günün maç programı.

ve
’de 17. hafta maçları bugün tamamlanacak. Serie A’da bugün 2 maç oynanacak. Portekiz Ligi’nde ise 3 maç ile hafta tamamlanacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica bu akşam Estoril ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 23 Aralık Pazartesi futbolda günün maç programı…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

23 ARALIK PAZARTESİ

SÜPER LİG

20:00 Hatayspor v Adana Demirspor

20:00 Başakşehir FK v Kasımpaşa

SÜPR LİG PUAN DURUMU

TFF 1. LİG

20:00 Gençlerbirliği v Adanaspor

20:00 Amed SK v Ümraniyespor

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A

20:30 Fiorentina v Udinese

22:45 Inter v Como

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

PORTEKİZ PREMİER LİG

21:45 Benfica v Estoril

21:45 Vitoria Guimaraes v Nacional

23:45 Estrela v Rio Ave

PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU






#Süper Lig
#TFF 1. Lig
#İtalya Serie A
#Portekiz Ligi

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