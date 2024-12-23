Bugün kimin maçı var? 23 Aralık Pazartesi Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi günün maç programı

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’de 17. hafta maçları bugün tamamlanacak. Serie A’da bugün 2 maç oynanacak. Portekiz Ligi’nde ise 3 maç ile hafta tamamlanacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica bu akşam Estoril ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 23 Aralık Pazartesi futbolda günün maç programı…