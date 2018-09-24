AFRİKA LİGLERİ

​Bülent Uygun Katar ekibi Al Ahli'nin başına geçiyor

Bülent Uygun Katar'a dönüyor

Daha önce de Katar'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un, kısa süre içerisinde Al Ahli takımının başına geçeceği ifade edildi.

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Bülent Uygun

Bülent Uygun

Tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, yeniden Katar'a dönüyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Qatar SC ve Al Ahli takımlarından teklif alan deneyimli çalıştırıcının Al Ahli Külübü'yle masaya oturarak 1,5 yılık anlaşma sağlaması bekleniyor.

Yeniden Körfez'e çıkarma yapmaya hazırlanan teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz sezon devre arasında, 11 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının başına geçmişti.

  • Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in de transferinde önemli rol oynayan tecrübeli teknik adam, Katar ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2. takım konumuna taşımıştı.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşinde
Galatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşinde

Sivasspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair önemli bir açıklama yaptı. 47 yaşındaki teknik adam, iki kulübün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı takip ettiğini ifade etti.Radyospor'a konuşan Uygun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;"Bu sezon gideceğini sanmıyorum""Sivasspor borçsuz yönetilen bir kulüp artık Sivasspor’dan futbolcu almak çok zor. Emre Kılnç çabuklaştığı zaman Milli Takım'a hizmet edecektir. Emre’nin büyük takımlarda oynayabilecek potansiyeli var. Fakat yine söylüyorum Sivasspor'dan oyuncu almak kolay değil. Bu sezon gideceğini sanmıyorum. Emre'yi Galatasaray ve Beşiktaş izliyor."2017'de Boluspor'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 61 maçta 10 gol atarken 17 de asist kaydetti.

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