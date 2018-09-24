Bülent Uygun Katar'a dönüyor

Tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, yeniden Katar'a dönüyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Qatar SC ve Al Ahli takımlarından teklif alan deneyimli çalıştırıcının Al Ahli Külübü'yle masaya oturarak 1,5 yılık anlaşma sağlaması bekleniyor.

Yeniden Körfez'e çıkarma yapmaya hazırlanan teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz sezon devre arasında, 11 maçta sadece 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının başına geçmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in de transferinde önemli rol oynayan tecrübeli teknik adam, Katar ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2. takım konumuna taşımıştı.