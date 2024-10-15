Bülent Uygun'dan Hatayspor'a gözdağı

Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.





Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.





Antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





"Tarihin en büyük depremini yaşayan illerden Hatay'ın takımı Hatayspor'umuzu evimizde ağırlayacağız."





"Taraftarımızdan Rıza hocamızı alkışlamalarını ve gerçekten bize yaşattığı bütün bu başarılarından dolayı onu kutlamak adına tribündeki yerlerini almasını istiyoruz. Sivasspor adına da kazanmamız gereken çok zor ve önemli bir maça çıkıyoruz."

"Evet bazı eksiklerimiz var, Alex Pritchard'ın sakatlığı tekrar nüksetti. Uros Radakovic son maçta sakatlanmıştı, Fode Koita sakatlanmıştı. Rey Manaj şu ana kadar yüzde 65 ile antrenman performansını sergiliyor."

"Bunlar bizim için bir handikap gibi gözükse de diğer futbolcu kardeşlerimizle bu maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."































