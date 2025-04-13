Bursa'da şampiyonluk coşkusu

3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'da taraftarlar kutlama yaptı.
Balıkesir'de oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında toplanarak karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı.
Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam ediyor.