Bursaspor Gebzespor maçı hazırlıklarına başladı

14:103/11/2025, Pazartesi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında deplasmanda Gebzespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde başladı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yaptığı antrenmanda moral depoladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas çalışmalarıyla tempo artırıldı.


Günün çalışması dar alan oyunlarıyla tamamlandı.


Kahramanmaraş İstiklal Spor maçında forma giyen futbolcular, günü yenileme çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

