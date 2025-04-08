Bursaspor'dan İstanbul başvurusu

Grubunda 64 puanla zirvede yer alan Bursasporr, 13 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki kulüp yönetiminin anlaşmasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için talepte bulunuldu.

TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi.

Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor'da Enes Çelik başkanlığa getirildi. Çelik yönetiminde yükselişe geçen Bursa temsilcisi, iç saha maçlarını ortalama 40 bin taraftar karşısında oynayarak Türk spor kamuoyunun da dikkatini çekti.