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Bursaspor seriye bağladı: Şampiyonluğa bir adım uzakta

Bursaspor seriye bağladı: Şampiyonluğa bir adım uzakta

17:396/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bursaspor'un gol sevinci.
Bursaspor'un gol sevinci.

3'üncü Lig 1'inci Grup 27'nci hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki hafta Hopaspor'u mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup 27'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-1 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sedat Cengiz ile 78, 84. dakikada Muhammet Demir (2) kaydetti. Elazığ FK'nın tek golünü 90. dakikada Furkan Sakı (K.K) attı.


Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 64 yaparak liderliğini sürdürdü. Karşıyaka ile arasında 7 puan fark bulunan yeşil-beyazlılar, önümüzdeki hafta Hopaspor'u mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak.




#Bursaspor
#Nesine 3. Lig
#23 Elazığ FK'

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