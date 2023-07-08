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Spor

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Verstappen'in

Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

19:47 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Büyük Britanya Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Büyük Britanya Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.


Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.


Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.


52 turluk yarış, yarın (9 Temmuz) TSİ 17.00'de başlayacak.



#Büyük Britanya Grand Prix
#Max Verstappen
#Formula 1
44 dakika önce
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