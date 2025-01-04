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Çağdaş Atan'dan Erkan Özdamar'a: Lütfen Türk futboluna hizmet et

Çağdaş Atan'dan Erkan Özdamar'a: Lütfen Türk futboluna hizmet et

17:044/01/2025, Cumartesi
IHA
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Çağdaş Atan, hakem Erkan Özdamar'ın yönetimine sitem etti.
Çağdaş Atan, hakem Erkan Özdamar'ın yönetimine sitem etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından hakem Erkan Özdamar'a tepki göstererek, “Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Son iki haftadır galip gelen, özellikle Mustafa (Dalcı) hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan, genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin ikinci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef ikinci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik” ifadelerini kullandı.




"Hakem hayal kırıklığına uğrattı"

Maçın hakemi Erkan Özdamar’a da sitemde bulunan Atan, “Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.





#Başakşehir
#Çağdaş Atan
#Erkan Özdamar

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