Çağdaş Atan'ın mutlu günü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.
Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, baba olma sevinci yaşadı.
Konuyla ilgili Başakşehir’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldiği haberini sevinçle öğrendik. Çağdaş hocamız ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan minik yavrumuza uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.
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