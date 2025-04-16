Çağdaş Atan'ın mutlu günü

Konuyla ilgili Başakşehir’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldiği haberini sevinçle öğrendik. Çağdaş hocamız ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan minik yavrumuza uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.