İstanbulspor-Konyaspor (CANLI) İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun hazır hale gelmesiyle birlikte bu sezon ilk kez kendi sahasında oynayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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