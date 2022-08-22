İstanbulspor-Konyaspor (CANLI)

İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun hazır hale gelmesiyle birlikte bu sezon ilk kez kendi sahasında oynayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İstanbulspor - Konyaspor maçı saat 19:15'te Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İstanbulspor'un ilk 11'i
- David, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Jetmir, Valon, İbrahim.
Konyaspor'un ilk 11'İ
- Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Pavicic, Amir, Muric, Zymer, Endri, Muhammet.