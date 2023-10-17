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Spor

Eric Cantona'dan Filistin'e destek

Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı. İkon ismin bu paylaşımı dünya basınında geniş yer buldu.

19:20 . 17/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Eric Cantona

Eric Cantona

Efsane futbolcu Eric Cantona, sosyal medya hesabından “Özgür Filistin” temalı bir yazı yayınladı. İkon ismin Filistin paylaşımı dünya basınında ses getirdi.


Eric Cantona'nın paylaşımı:

"Filistinlilerin insan haklarını savunduğunuz için ‘Hamas’ yanlısı olmuyorsunuz.


Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz ve tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmiyor.


Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden kurtulması anlamına geliyor.


Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyan en büyük açık hava hapishanesinde kafes altında yaşamasına son vermek anlamına geliyor.


Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü teslim etmek anlamına geliyor"







#Filistin
#Eric Cantona
#Destek
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