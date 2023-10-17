Efsane futbolcu Eric Cantona, sosyal medya hesabından “Özgür Filistin” temalı bir yazı yayınladı. İkon ismin Filistin paylaşımı dünya basınında ses getirdi.

"Filistinlilerin insan haklarını savunduğunuz için ‘Hamas’ yanlısı olmuyorsunuz.

Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz ve tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmiyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyan en büyük açık hava hapishanesinde kafes altında yaşamasına son vermek anlamına geliyor.