Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çaykur Rizespor ligde kalmayı garantiledi

Çaykur Rizespor ligde kalmayı garantiledi

23:5218/05/2025, Pazar
G: 19/05/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çaykur Rizespor ligde kalmayı garantiledi
Çaykur Rizespor ligde kalmayı garantiledi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftanın sonunda 43 puana yükselerek matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 6-3 yenerek 43 puana yükseldi. Ligin alt kısmında bulunan Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 39 puana, Bodrumspor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 36 puana yükselirken, Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 yenilerek 35 puanda kaldı. Alınan sonuçlar sonrasında ligin bitmesine 2 hafta kala Çaykur Rizespor ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oldu.


Sivasspor ise aldığı mağlubiyetle Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen 3. takım oldu.

#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı