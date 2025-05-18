Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi

ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi

14:0918/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
George Dikeoulakos
George Dikeoulakos

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi. Slovenya Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini sürdüren Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Slovenya Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini sürdüren Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


Yunan başantrenör Dikeoulakos'un, son 4 sezonda İtalya'nın Famila Schio takımını çalıştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın basketbolunun ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği dört sezonda 3 İtalya lig şampiyonluğu, 3 İtalya kupası şampiyonluğu, 2 İtalya süper kupası ve Avrupa Ligi üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a 'kulübümüze hoş geldiniz' diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."




#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
#ÇİMSA ÇBK Mersin
#George Dikeoulakos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...