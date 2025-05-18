ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi

"Kadın basketbolunun ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği dört sezonda 3 İtalya lig şampiyonluğu, 3 İtalya kupası şampiyonluğu, 2 İtalya süper kupası ve Avrupa Ligi üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a 'kulübümüze hoş geldiniz' diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."