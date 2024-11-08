Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
CEV duyurdu: Ev sahibi Türkiye

CEV duyurdu: Ev sahibi Türkiye

13:548/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Daha önce üç kez organizsyona ev sahipliği yapmıştık.
Daha önce üç kez organizsyona ev sahipliği yapmıştık.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon apoletiyle katılacak.


2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliğine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:


"2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz."


A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Mehmet Akif Üstündağ & Eda Erdem Dündar

Dördüncü ev sahipliğimiz olacak

Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.


2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şöyle:

Türkiye (Ev Sahibi)

Azerbaycan (Ev Sahibi)

İsveç (Ev Sahibi)

Çekya (Ev Sahibi)

Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)


2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından belli olacak.






#Avrupa Voleybol Konfederasyonu
#Türkiye
#CEV

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Turistik Doğu Ekspresi bilet satışları bugün başladı! İşte güncel bilet fiyatları