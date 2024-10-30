2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.